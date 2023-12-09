Al Nassr, Ronaldo ve Talisca ile kazandı!

Al Nassr, Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın gol attığı maçta Al Riyadh'ı 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 08:59
Al Nassr, Ronaldo ve Talisca ile kazandı!
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 16. haftasında Al Nassr ile Al Riyadh karşı karşıya geldi. Al Nassr maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cristiano Ronaldo, 45. dakikada Otavio ve 67 ile 90+4'te Anderson Talisca attı. Al Riyadh'ın tek golü 68. dakikada Andre Gray'den geldi.

Kariyerindeki 1200. maça çıkan Ronaldo, kendisi adına bu özel maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

Bu sonucun ardından Al Nassr, 37 puana yükseldi. Al Riyadh, 16 puanda kaldı.

Al Nassr, ligde gelecek hafta Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Riyadh, Al Khaleej ile sahasında oynayacak.


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