Al Nassr tarafsız saha için başvurdu... Ronaldo için kırbaç cezası krizi!
Al Nassr, Cristiano Ronaldo için gündeme gelen kırbaç cezası nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki İstiklal maçının tarafsız bir sahada oynanmasını talep etti. İstiklal kulübü, bu talebi reddederek Ronaldo’ya güvenlik garantisi verdi.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü, 3 Mart'ta Tahran'da oynanacak olan Asya Şampiyonlar Ligi maçının tarafsız bir sahada yapılmasını talep etti. Kulübün bu talebinin ardında, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2023 yılında İran'a yaptığı ziyarette yaşanan bir olay yatıyor. Ronaldo, Persopolis maçı için gittiği İran'da, engelli sanatçı Fatemeh Hammami Nasrabadi'ye sarılmıştı. Bu hareketi, İran yasaları açısından büyük bir sorun teşkil etti çünkü bekar bir kadına dokunmanın cezası, zina ile eşdeğer kabul ediliyor ve bunun karşılığında 99 kırbaç cezası uygulanabiliyor.
RONALDO'NUN HAREKETİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI
Ronaldo’nun bu jesti, İran’da büyük bir tartışma başlattı. Birçok İranlı avukat, Ronaldo’yu şikayet ederek, İran yasalarına aykırı hareket ettiğini savundu. İran’ın sert yasalarına göre, bir kadına dokunmak, zina olarak kabul ediliyor ve bunun karşılığı olarak 99 kırbaç cezası öngörülüyor. Bu durum, Al Nassr kulübü tarafından ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Kulüp, bu sebeple maçın tarafsız bir sahada oynanmasını talep etti. Al Nassr, Ronaldo’nun güvenliği konusunda endişelerini dile getirerek, İran’daki güvenlik risklerine dikkat çekti.
İSTİKLAL KULÜBÜ, AL NASSR'IN TALEBİNİ REDDETTİ
Ancak, İran’ın İstiklal kulübü, Al Nassr’ın talebini reddetti ve Ronaldo’ya güvenlik garantisi verdi. İstiklal kulübü, maçın Tahran’da oynanmasına karar verdi ve Ronaldo'nun güvenliği konusunda gereken önlemleri alacaklarını açıkladı. Bu gelişme, Asya Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir dikkatle izlenen bir konuyu gündeme getirdi.
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