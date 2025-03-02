Cristiano Ronaldo, La Liga'ya başkan olarak dönebilir!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:15

Güncelleme: 02.03.2025 - 12:15

Futbol hayatını Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, kariyerinde önemli bir yeri olan LaLiga'ya geri dönebilir. Ancak bu kez futbolcu olarak değil, başkan rolünde.

NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre; Portekizli yıldız, Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelere başladı.

İspanyol kulübünün sahibi Peter Lim ile yakın iş ilişkileri bulunan Ronaldo'nun arkadaşı ile yaptığı müzakereleri olumlu sonuçlandırması bekleniyor.

Haber detayında Lim'in, Valencia'nın hisselerinin satışını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

Ronaldo'nun futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra İspanya'ya döneceği ifade edilirken, Portekizli yıldızın Valencia'yı satın alma operasyonuna Suudi kraliyet ailesine bağlı Suudi yatırım fonlarının da mali destek vereceği ileri sürüldü.

Eski başarılı dönemlerinden uzak olan Valencia, 20 takımlı LaLiga'da 23 puanla 18. sırada yer alıyor.