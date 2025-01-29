Cristiano Ronaldo: "Oğlum Mbappe'nin daha iyi olduğunu söylüyor"

Cristiano Ronaldo, oğlu Matteo'nun Kylian Mbappe'yi çok sevdiğini ve kendisinden daha iyi olduğunu söylediğini açıkladı.

Cristiano Ronaldo:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 19:39

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'dan, oğlu Matteo ve Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.

Ronaldo, açıklamasında, "Oğlum Matteo, Mbappe'yi çok seviyor. Bana, Mbappe'nin benden daha iyi olduğunu söylüyor. Ben de ona babasının daha iyi olduğunu ve daha çok golü olduğunu söylüyorum. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

Al Nassr'da bu sezon 23 maçta süre bulan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 20 gol attı ve 3 asist yaptı.


Etiketler: #al nassr #cristiano ronaldo #kylian mbappe
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