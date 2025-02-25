1000'e geri sayım: Ronaldo gollerine devam ediyor!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla Al Wehda karşısında golünü buldu. Ronaldo kariyerindeki 925. gole ulaştı.

1000'e geri sayım: Ronaldo gollerine devam ediyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 23:05

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Nassr ile Al Wehda karşı karşıya geldi.

King Abdülaziz Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al Nassr, Al Wehda'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki goller, 48. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90+10. dakikada penaltıdan Sadio Mane ile geldi. Portekizli yıldız, attığı golle kariyerindeki 925. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, 47 puanla 3. sıraya yükseldi. Al Wehda ise 13 puanla ligin son sırasında yer alıyor.


Etiketler: #cristiano ronaldo #al nassr #Al Wehda

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