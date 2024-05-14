Al Nassr'dan flaş Anderson Talisca kararı
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın, yaz transfer döneminde Anderson Talisca'ya gelecek teklifleri kabul edeceği iddia edildi.
Al Nassr forması giyen Anderson Talisca yeni sezonda Suudi Arabistan ekibinin formasını giymeyebilir. Al Nassr'ın Brezilyalı futbolcu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
AL NASSR, TALISCA İÇİN TEKLİF BEKLİYOR
Gazeteci Rudy Galetti, Al Nassr'ın yabancı futbolcu listesinde yer açmak için Anderson Talica'yı gözden çıkarılabilir olarak gördüğünü belirtti. Al Nassr, adı her transfer döneminde Süper Lig'in devleriyle anılan yıldız futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
TALISCA'NIN KARNESİ
Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 25 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 25 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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