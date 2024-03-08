Anderson Talisca için flaş transfer iddiası: 'Türkiye'ye gitmesi bekleniyor'
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Al Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca'nın sezon sonunda takımından ayrılacağı ileri sürüldü. Talisca için "Türkiye'ye gitmesi bekleniyor" iddiası ortaya atıldı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve sakatlanarak sezonu kapatan Anderson Talisca'nın takımından ayrılmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.
Mısır basınından Dot Gulf'un haberine göre; Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne'yi transfer gündemine alan Al Nassr'da, Talisca sezon sonunda takıma veda edebilir.
Haber detayında Breziyalı hücum oyuncusu için "Yaz transfer döneminde Türkiye Ligi'ne gitmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Talisca geçen yıl Al Nassr ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.
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