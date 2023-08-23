Al Nassr'dan Talisca paylaşımı!
Al Nassr, Al Ahli Dubai ile oynanan maçın ardından Anderson Talisca için paylaşım yaptı ve "Bizim Talisca'mız" ifadelerini kullandı.
Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında sahasında Al-Ahli Dubai'yi 4-2 mağlup etti. Maçta Al Nassr'ın iki golü Anderson Talisca'dan geldi.
Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı yıldız için maçın ardından Talisca için bir paylaşımda bulundu. Al Nassr, Talisca'nın maçta 90+5'te attığı ikinci golünü paylaştı ve "Bizim Talisca'mız" ifadelerini yazdı.
SÖZLEŞME FESİH İDDİASI!
İspanyol basınından Sport, Suudi Arabistan ekibinin, Asya Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yabancı kuralı nedeniyle Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini feshedebileceğini öne sürmüştü.
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