Al Nassr'dan Talisca'ya veda

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya sosyal medyadan veda etti.

Al Nassr'dan Talisca'ya veda
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 19:17

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya veda etti. 

Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #al nassr #anderson talisca #fenerbahçe
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