Al Nassr'dan Talisca'ya veda

Yayınlanma: 28.01.2025 - 19:17

Güncelleme: 28.01.2025 - 19:17

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya veda etti.

Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı.