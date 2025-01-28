Al Nassr'dan Talisca'ya veda
Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya sosyal medyadan veda etti.
Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya veda etti.
Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı.
????? ???? ???? #????? ??????? ??? ??? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ?????? .— ???? ????? ??????? (@AlNassrFC) January 28, 2025
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Etiketler: #al nassr #anderson talisca #fenerbahçe
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