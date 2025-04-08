Alanya Belediyespor, play-off'ta Halkbank'ı kayıpsız geçti!

Alanya Belediyespor, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı.

Alanya Belediyespor, play-off'ta Halkbank'ı kayıpsız geçti!
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AA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 19:12

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında On Hotels Alanya Belediyespor, evinde Halkbank'ı 3-0 yendi.

Seriyi 2-0 kazanan Alanya Belediyespor, Spor Toto-Altekma eşleşmesinin galibiyle lig 5'inciliği için karşılaşacak.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Çenesiz

On Hotels Alanya Belediyespor: Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz (Ahmet Karataş, Burak Çevik, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş)

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Kooy (Volkan Döne, Yiğit Hamza Aslan, Mirza Lagumdzija, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol)

Setler: 25-21, 25-21, 25-23

Süre: 94 dakika (32, 28, 34)


Etiketler: #Alanya Belediyespor #halkbank #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

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