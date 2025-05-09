Alanya kazandı düşme hattı karıştı!
Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andraz Sporar kaydetti.
Gaziantep'te Bruno Viana, 80. dakikada yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla ihraç edildi.
Son 4 maçta 7 puan toplayan Alanyaspor, puanını 38'e çıkardı ve aynı maç sayısına sahip olduğu 16. sıradaki Sivasspor ile puan farkını 4'e çıkardı.
Gaziantep ise üst üste 4. yenilgisini alarak 42 puanda kaldı.
Corendon Alanyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuke edecek. Gaziantep ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #gaziantep fk #Alanyaspor
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