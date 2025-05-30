Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi: Avrupa’nın Yeni Spor Üssü Hazır

11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek bu büyük etkinlik, kapılarını dünyaya açmaya hazırlanan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu dev organizasyonun ev sahibi yalnızca bir tesis değil; geleceğin olimpik vizyonunun temsilcisi ve küresel spor kültürünün önemli aktörlerinden biri olarak konumlanıyor.

Alanya Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğiyle düzenlenecek Beach Pro Tour Challenge Alanya 2025 Turnuvası, Alanya’nın uluslararası spor vizyonunun ve yatırım kapasitesinin güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bu turnuva yalnızca Türkiye için değil, dünya voleybolu açısından da önemli bir ilki temsil ediyor; çünkü bu düzeydeki bir organizasyon Türkiye’de ilk kez gerçekleştiriliyor. Ev sahibi olan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi ise yalnızca Güneydoğu Avrupa’nın değil, dünya çapında sayılı örneği bulunan bir spor kompleksi olarak dikkat çekiyor. Gerek portatifliği gerekse yüksek teknolojili altyapısıyla bu ölçekte ve bu donanımda dünyada bir benzeri daha bulunmuyor. Turnuva, Türkiye’de bu düzeyde ilk kez düzenlenmesiyle birlikte, söz konusu tesisin uluslararası standartlarda bir organizasyon merkezi olarak konumunu güçlendirecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şimdiden çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Ülkemizin gurur kaynağı Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde kısa sürede tamamlanmıştır. Plaj voleybolu alanında Türkiye’nin en büyük tesisi olma özelliğini taşıyan bu merkez, aynı zamanda dünya çapında sayılı tesisler arasında yer almaktadır. Bu tesis yalnızca üst düzey uluslararası plaj voleybolu organizasyonlarına ev sahipliği yapmakla kalmayacak, dünya çapında genel bir kamp merkezi olacak ve aynı zamanda ülkemizde plaj voleybolunun gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır. Alanya’mıza ve Türk voleyboluna hayırlı olmasını diliyor, bu büyük projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Beach Pro Tour Challenge Alanya Organizasyon Komitesi Başkanı ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise; “Alanya Belediyesi olarak sporu yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü kabul ediyor; gençlerimize, sporcularımıza ve kentimize uluslararası standartlarda imkânlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri, çok kısa sürede hayata geçirdiğimiz Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezidir. Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle tamamladığımız bu tesis, ülkemizin en büyük plaj voleybolu merkezi olmakla kalmıyor; altyapısı ve donanımıyla uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede, dünya standartlarında bir komplekstir. Amacımız, Alanya’yı yalnızca bir turizm markası olarak değil, global ölçekte tanınan bir spor şehri olarak konumlandırmaktır. Bu merkez, düzenleyeceği uluslararası kamplar ve turnuvalarla Alanya’nın küresel bilinirliğine katkı sağlarken, genç sporcularımızın gelişimine de önemli bir destek sunacaktır. Bu güçlü projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, kıymetli iş ortaklarımıza ve Türkiye Voleybol Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Alanya’mıza, Türk sporuna ve voleybol camiasına hayırlı olsun.” diyerek sözlerini bitirdi.