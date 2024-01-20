Alanya'da flaş VAR kontrolü: 9 dakika karar verilemedi!

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Rizespor karşılaşasında ilginç bir an yaşandı. Alanyasporlu Efecan Karaca'nın attığı gol, VAR'da 9 dakika incelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 17:51
Alanya'da flaş VAR kontrolü: 9 dakika karar verilemedi!
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Süper Lig'de Alanyaspor ile Rizepor arasındaki maçta ilginç bir an yaşandı.

Alanyaspor, 69. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Efecan Karaca ile durumu 1-1 yaptı.

Efecan Karaca'nın bu golü, olası ofsayt şüphesi nedeniyle ekranda VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi.

Orta hakem Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı.

VAR'dan karar gelmeyince orta hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve Alanyaspor'un golünü verdi.


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