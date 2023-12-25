Alanyaspor galibiyet serisine devam ediyor!
Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor evinde Samsunspor'u 3-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ile Markus Gisdol'ün yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.
Kırbıyık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor 3-1 kazanırken goller; 14. dakikada Yusuf Özdemir, 27. dakikada Oğuz Aydın ve 90+3'te Nicolas Janvier'den geldi. Oğuz Aydın ve Yusuf Özdemir, attıkları gollerde birbirlerine asist yaptılar.
Samsunspor'un tek golü ise 86. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça yükselten Alanyaspor puanını 22'ye yükseltirken, Samsunspor 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
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