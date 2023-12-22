Spor yazarları Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Bu enkazı toparlamak zor olacak'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:07

Güncelleme: 22.12.2023 - 09:07

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 maüğlup oldu.

Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Engin Kehale: "Daniel Amartey kötü oyuncu diyemem. Ganalı oyuncuya stoper oynamaz da diyemem zira Brendan Rodgers’ın Leicester City’sinde üçlü savunma sisteminde yer almışlığı var. Yalnız şunu söyleyebilirim: Halihazırdaki Beşiktaş’ın durumunda, bu oyuncu grubuyla Amartey’e stoperde güvenmek fazlasıyla riskli. Aslında Beşiktaş'ın bu sezonki performansı, temmuz ortasında Şenol Güneş'in bir basın toplantısına kadar indirgenebilir. Ne diyordu tecrübeli teknik adam? "Amartey'i hem stoper hem orta sahaya düşündük. Djiku'yu da konuştuk ama ikisinden biri tercih edildiği zaman Amartey'i tercih ettik." Ganalının sezon başından beri orta saha oynadığı maç sayısı: 0. Djiku’nun performansını detaylandırmama gerek yok sanırım." (Hürriyet)

"BU KALİTE KOLAY KOLAY MAÇ KAZANAMAZ"

Güntekin Onay: "Beşiktaş ilk yarıda çok olumsuz bir görüntü ortaya koydu dün. Basit top kayıpları, orta alanda bağlantı eksikliği, kopuk ve dağınık bir futbol izledik siyah beyazlılardan. Alan daraltma ve etkili bir pres de yoktu. Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka kanat oyuncusu olmadıkları için kenarlardan hiç tehlike gelmedi. Rıza Çalımbay ilk yarıdaki üretkenlikten uzak futboldan memnun kalmış olacak ki ikinci devreye değişiklik yapmadan başladı. Rıza Hoca, Milot Rashica ve Ante Rebic varken neden kanatlarda Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy ile başladı? Anlamak mümkün değil. Beşiktaş’ta radikal değişiklikler şart. Kadro dışı kararları gerekirse bir daha gözden geçirilmeli. Bu kalite ligde kolay kolay maç kazanamaz. Beşiktaş’ta futbolu yönetenlerin takımı toparlamak için net kararlar alması şart. Çünkü böyle gitmeyeceği apaçık ortada." (Hürriyet)

"BU ENKAZI TOPARLAMAK ZOR OLACAK"

Fatih Doğan: "Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor. Bireysel hatalar öne çıktı ve kalite sorunu kendini hissettirdi. Colley ile 1-0 öne geçmesine rağmen yediği 3 golle 3 puan, futbolcu hatalarıyla adeta misafir Alanyaspor'a hediye edildi. Beşiktaşlılar, yıldız diye pazarlanan oyuncuların iş başa düştüğünde nasıl sıradan olduklarını bir kez daha gördü. Takım o kadar kırılgan ki ilk yenilen gol sonrasında yakalanan 4-5 pozisyon, öz güven eksikliği nedeniyle gole çevrilemedi. O pozisyonlar gol olsa belki gidişat olumluya dönebilirdi. Ancak sorun dün gecenin sorunu değil. Problem, 3 sezondur Aralık ayında Beşiktaş'a havlu attıran "Kötü kadro mühendisliği sorunu." Bir günde, bir ayda belki de 1 yılda bu enkazı toparlamak zor olacak." (Sabah)