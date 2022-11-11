Alanya'da sessiz gece!
Süper Lig'de Alanyaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Adana Demirspor'da Younes Belhanda 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun Alanyaspor 17, Adana Demirspor 24 puana yükseldi.
Alanyaspor, Dünya Kupası için verilecek aranın ardından Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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