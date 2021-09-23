Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0
Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.
4. dakikada Umut Bozok ceza yayı üzerinde önüne düşen topa sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı, top yandan auta gitti.
7. dakikada savunma arkasına sarkan Diedhiou kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu üstten auta gönderdi.
36. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Diedhiou’nun yaptığı etkili kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.
41. dakikada Awaziem’in savunma arkasına attığı topla ceza sahasına giren Diedhiou’nun yaptığı vuruş kalecide kaldı.
53. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Davidson’un pasında kale önünde Efecan Karaca ayak içiyle net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0
63. dakikada Yusuf Erdoğan’ın altıpasa gönderdiği pasta Tarkan topu yandan auta gönderdi.
71. dakikada Umut Bozok’un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradonivoc’in şutunu kaleci Serkan kurtardı.
82. dakikada Alanyaspor, Davidson’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Bilal Gölen xx
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Borja xx, Milunovic xx, Awaziem xx, Juanfran xx (Tayfur Bingöl dk. 76 x), Umut Güneş xx, Fatih Aksoy xx (Novais dk. 86 ?), Davidson xx, Emre Akbaba xx (Efkan Bekiroğlu dk. 86 ?), Efecan Karaca xx, Diedhiou xx (Babacak dk. 64 x)
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy Eduardo, Candeias, Mevlja
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Eren Elmalı x (Sakıb Aytaç dk. 86 ?), Brecka x, Bruma x, Feyzi Yıldırım x, Tarkan Serbest x, Sadiku x (Hajradinovic dk. 70 x), Eysseric x, Travnik x (Ahmet Engin dk. 89 ?), Yusuf Erdoğan x (Doğucan Haspolat dk. 85 ?), Umut Bozok x
Yedekler: Harun Tekin, Erdem Canbolat, Don, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Efecan Karaca (dk. 53), Davidson (dk.82) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Travnik, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Bruma (Kasımpaşa), Fatih Aksoy (Alanyaspor)
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