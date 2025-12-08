Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alanyaspor - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Alanyaspor - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

8.12.2025 22:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alanyaspor - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada hem Alanyaspor, hem de Antalyaspor gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı. Ancak iki takım da mücadelede gol bulamadı.

8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde 8 maçtır kazanamayan Alanyaspor 17 puana, 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 15 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #süper lig #antalyaspor #Alanyaspor

İlgili Haberler

Tutuklama talebiyle sevk edildi: İşte Metehan Baltacı'nın ifadesi!
Tutuklama talebiyle sevk edildi: İşte Metehan Baltacı'nın ifadesi! Futbolda bahis soruşturması nedeniyle savcılık tarafından tutuklanması talep edilen Galatasaraylı oyuncu Metehan Baltacı'nın ifadesi ortaya çıktı.
Tutuklanması talep edilmişti: Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı!
Tutuklanması talep edilmişti: Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı! Futbolda bahis soruşturması nedeniyle savcılık tarafından tutuklanması talep edilen Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı.
Tutuklanması talep edilen Murat Sancak'ın ifadesi ortaya çıktı!
Tutuklanması talep edilen Murat Sancak'ın ifadesi ortaya çıktı! Futbolda bahis soruşturması nedeniyle savcılık tarafından tutuklanması talep edilen Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ifadesi ortaya çıktı.