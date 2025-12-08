Alanyaspor - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada hem Alanyaspor, hem de Antalyaspor gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı. Ancak iki takım da mücadelede gol bulamadı.

8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde 8 maçtır kazanamayan Alanyaspor 17 puana, 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 15 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.