Tutuklama talebiyle sevk edildi: İşte Metehan Baltacı'nın ifadesi!

8.12.2025 21:24:00
Cumhuriyet Spor
Futbolda bahis soruşturması nedeniyle savcılık tarafından tutuklanması talep edilen Galatasaraylı oyuncu Metehan Baltacı'nın ifadesi ortaya çıktı.

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan Galatasaraylı Metehan Baltacı, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından, Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 5-1800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponu kazandığı, kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmediği, Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2.5 üst gol olur şeklinde kupon yaptığı, rakip takıma kupon yapmadığı tespit edildiği açıklandı.

METEHAN BALTACI'NIN İFADESİ

DHA'nın haberine göre Metehan ifadesinde, "Sadece yasal bahis sitesi olan bir siteden bahis oynadığını, asla yasadışı bahis oynamadığını, şu anda futbolcu olduğu Galatasaray A takımda oynadığı sürece asla bahse konu takım ile ilgili bahis oynamadığını, ancak kiralık olarak oynadığı diğer takımlarda oynamakta iken Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını" söyledi.

Baltacı'nın WhatsApp görüşmelerindeki bahis ile alakalı konuşmaları sorulduğunda ise, "Eyüpspor Kulübü'nde oynamakta iken Şanlıurfaspor Eyüpspor arasındaki maç ile ilgili oynadığı bahiste sakat olduğunu forma giymediğini, Eyüpspor-Erzurumspor arasındaki maça da sonradan dahil olduğunu, görüşmelerdeki konuşmaların arkadaşları ile bahis tahminleri ile alakalı olduğunu" ifade etti.

