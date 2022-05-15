Alanyaspor Avrupa aşkına kazandı | Aytemiz Alanyaspor 3-0 Gaziantep FK

15 Mayıs 2022 Pazar, 21:00

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçı Alanyaspor 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 59. dakikada Diedhiou, 89'da Eduardo ve 90'da Candeias'ın golleri Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Alanyaspor 61 puana yükseldi ve Avrupa kupaları şansını sürdürdü. Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı.