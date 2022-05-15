Alanyaspor Avrupa aşkına kazandı | Aytemiz Alanyaspor 3-0 Gaziantep FK
Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçı Alanyaspor 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 59. dakikada Diedhiou, 89'da Eduardo ve 90'da Candeias'ın golleri Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Alanyaspor 61 puana yükseldi ve Avrupa kupaları şansını sürdürdü. Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı