Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:21

Güncelleme: 12.05.2024 - 10:21

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Worrall, Masuaku, Salih Uçan, Demir Ege, Fernandes, Muçi, Muleka Cenk,

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica, Zaynutdinov, Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Tayfur Bingöl, Daniel Amartey ve Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 16. RANDEVU

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 32 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 16 gol kaydetti.