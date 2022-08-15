Alanyaspor - Beşiktaş maçı Süper Lig tarihine geçti: Sadece 39 isabetli pas

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:51

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

3. dakikada Kevin N'Koudou ile öne geçen Beşiktaş, 20. dakikada Salih Uçan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada ise Ghezzal sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Siyah-beyazlılar, 37. dakikada Emrecan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken bu andan itibaren maçın gidişatı değişti.

Alanyaspor 45+3. dakikada Efkan'ın frikikten attığı golle maçı çevirme adına umutlarını artırırken diğer goller son dakikalara doğru geldi. Akdeniz ekibi, 81. dakikada Romain Saiss'ın kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve son sözü 90+3. dakikada Candeias penaltıdan söyledi.

SADECE 39 İSABETLİ PAS

Maça damga vuran istatistik ise Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki topla oynama yüzdesi ve isabetli pas sayıları oldu.

Yüzde 17 topla oynama oranıyla maçı tamamlayan Beşiktaş, rakip kaleye yalnızca 1 isabetli şut atarken, isabetli orta yapamadı. Siyah-beyazlıların 'Rakip ceza sahasında topla buluşma' adedi ise 3 olarak göze çarptı.

Gol beklenti oranı 0.03 olan Beşiktaş 45 dakika boyunca sadece 39 isabetli pas yapabildi. Bu veri Süper Lig tarihine de geçti.



