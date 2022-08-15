Alanyaspor - Beşiktaş maçına damga vuran karar: 'Yanlış karar, ciddi hata'
'BUNA SARI KART DİYORSA...'
Emrecan Uzunhan'ın gördüğü ilk sarı kartı yorumlayan eski hakemler Yasin Kol'un kararını yanlış buldu. Bülent Yıldırım pozisyonla ilgili, "Yanlış karar, ciddi hata" değerlendirmesini yaptı. Lale Orta da değerlendirmenin yanlış olduğunu düşündü. Deniz Çoban ise "Buna sarı kart diyorsa maçta 10 tane sarı kart çıkması lazım" ifadelerini kullandı.
Bülent Yıldırım açıklamasında,"Penaltı doğru, Targhalline kırmızı kart görmeliydi" diye konuştu. Bülent Yıldırım'ın değerlendirmesine katılan Lale Orta da pozisyonla ilgili, "Penaltı doğru, Targhalline kırmızı kart görmeliydi" açıklamasını yaptı. Deniz Çoban hakemin kararını doğru bulduğunu belirterek, "Penaltı doğru, kırmızı karttan emin değilim" dedi.
"İKİNCİ SARI KART GEREKİRDİ"
Fatih Aksoy ile Gedson Fernandes arasındaki pozisyonda Fatih Aksoy'un ikinci sarı kartıyla ilgili kararı değerlendiren Bülent Yıldırım, "İkinci sarı kart gerekirdi" açıklamasını yaptı. Lale Orta ise Bülent Yıldırım'la aynı kararı savundu. Deniz Çoban da eski hakemlere katıldı.
"ASLA SUSMAYACAĞIZ"
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Müsabakanın hakeminin verdiği kararları eleştiren Seyit Ateş, "Beşiktaş'a uzanan her kol bu sene kırılacaktır. Asla susmayacağız! Hakem hakkaniyetli şekilde maç yönetsin. Geçen yıldan beri devam eden hakem operasyonları sürüyor" dedi.
"YARININ HABERCİSİDİR"
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş de Alanyaspor müsabakasının ardından bir paylaşım yaptı. Hakem hatası nedeniyle mağdur olduklarını belirten Umut Tahir Güneş, "Bugün yapılan yarının habercisidir. Bu maç rakip takımla senaristin oyunudur. Açıklama geliyor... Susmayacağız" ifadelerini kullandı.
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