Alanyaspor - Beşiktaş maçına damga vuran karar: 'Yanlış karar, ciddi hata'

'BUNA SARI KART DİYORSA...'

Emrecan Uzunhan'ın gördüğü ilk sarı kartı yorumlayan eski hakemler Yasin Kol'un kararını yanlış buldu. Bülent Yıldırım pozisyonla ilgili, "Yanlış karar, ciddi hata" değerlendirmesini yaptı. Lale Orta da değerlendirmenin yanlış olduğunu düşündü. Deniz Çoban ise "Buna sarı kart diyorsa maçta 10 tane sarı kart çıkması lazım" ifadelerini kullandı.