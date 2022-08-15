Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan'dan kırmızı kart açıklaması

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:39

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu karşılaşmada kırmızı kart gören Emrecan Uzunhan büyük üzüntü yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaparak özür diledi.

EMRECAN UZUNHAN'IN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Emrecan Uzunhan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum. Bu uzun yolda benim şampiyonluğa olan inancım tam" ifadesini kullandı.

MAÇTA NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan, 37. dakikada yaptığı faulün ardından 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Genç futbolcu kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü. Emrecan Uzunhan, temmuz ayında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilmişti.