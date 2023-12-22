Alanyaspor, Dolmabahçe'de ilk kez galip
Alanyaspor, Süper Lig'e yükseldiğinden beri 7 kez deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etti.
Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Alanyaspor, siyah-beyazlı takımı İstanbul'da ilk kez yenmeyi başardı.
Daha önce Akdeniz temsilcisini İstanbul'da 7 kez ağırlayan Beşiktaş, ev sahibi olduğu tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılmıştı.
Ayrıca Alanyaspor bu sezon deplasmanlarda toplamda 2 gol atarken, Beşiktaş deplasmanında 3 gol atmayı da başardı.
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