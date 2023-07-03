Alanyaspor, Eduardo Bauermann'ın kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Brezilyalı defans oyuncusu Eduardo Bauermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:55
Alanyaspor, Eduardo Bauermann'ın kadrosuna kattı
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Alanyaspor savunma hattını Brezilyalı stoper Eduardo Bauermann ile güçlendirdi.

Tesislerde yapılan imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sezon oyuncularımızın birçoğu kiralıktı. Giden oyuncularımız da oldu. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Peş peşe transferlerimizi yapacağız. İlk transferimizi Santos’un kaptanı, Brezilya Serie A’dan Bauermann ile yapıyoruz. Kendisi takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Çok faydalı işler yapacağını umut ediyoruz” dedi.

"ÇOK MOTİVEYİM"

Eduardo Bauermann ise, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için mutluyum. Çok motive olmuş durumdayım. Süper Lig’i biliyor ve takip ediyordum. Bu fırsatı yakaladığım için çok mutluyum” diye konuştu.


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