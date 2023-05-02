Mısırlı futbolcu Ahmed Hassan, Alanyaspor'a veda etti
Mısırlı futbolcu Ahmed Hassan, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile sözleşmesini fesh etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Mısırlı futbolcu Ahmed Hassan ile yollarını ayırdı.
YUNAN EKİPTEN KİRALANMIŞTI
Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon başında Yunanistan'ın Olympiakos takımından bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Ahmed Hassan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin fesh edildiği belirtilerek, "HangiKredi Ümraniyespor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi süreci 6 ila 8 hafta arasında sürecek olmasından dolayı sezonu kapatan futbolcumuz Ahmed Hassan, teknik ekip ve takımımızla vedalaştı. Ahmed Hassan'a acil şifalar diler, kulübümüze verdiği katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Ömer Erdoğan (solda) ile Ahmed Hassan (sağda)
Ahmed Hassan, Alanyaspor formasıyla çıktığı 24 Süper Lig maçında 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada bir gol atmıştı.
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