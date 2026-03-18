Alanyaspor galibiyet hasretini 5 golle sonlandırdı!

Alanyaspor galibiyet hasretini 5 golle sonlandırdı!

18.03.2026 17:57:00
Alanyaspor galibiyet hasretini 5 golle sonlandırdı!

Alanyaspor, ligde sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, ligde 4 maç sonra kazandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Ui-Jo Hwang, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Kocaelispor, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Kocaelispor, 33 puanda kaldı.

Alanyaspor, milli aranın ardından Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaelispor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #Kocaelispor #Alanyaspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Alanyaspor, Göztepe deplasmanında son dakika golüyle puanı kaptı!
Alanyaspor, Göztepe deplasmanında son dakika golüyle puanı kaptı! Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'nin Alanyaspor'u konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Alanyaspor'u 3 golle devirdi... Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi hata yapmadı!
Alanyaspor'u 3 golle devirdi... Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi hata yapmadı! Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bu çocuk Avrupa’da oynamayı kafasına koymuş'
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bu çocuk Avrupa’da oynamayı kafasına koymuş' Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.