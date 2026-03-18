Alanyaspor galibiyet hasretini 5 golle sonlandırdı!

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Ui-Jo Hwang, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.
Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Kocaelispor, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Kocaelispor, 33 puanda kaldı.
Alanyaspor, milli aranın ardından Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaelispor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.