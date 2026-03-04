Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bu çocuk Avrupa’da oynamayı kafasına koymuş'

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta ve son hafta maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

'KUPA KÜLTÜRÜ GALATASARAY’DA İLELEBET VARDIR'

Mehmet Ayan: "Grubun son maçı... Galatasaray kaybetse dahi en iyi 2 üçüncüden biri olmayı garantilediği için çeyrek final cepte maça çıkıyor. Kadro doğal olarak hazırlık maçı kıvamında... Ancak bir Barış Alper Yılmaz var ki... Sanki Şampiyonlar Ligi finali oynuyor. O kadar motive başladı ki bir gol bir asistle ilk yarıya damga vurdu; sonra da çıktı gitti oyundan... Kupa kültürü Galatasaray’da ilelebet vardır. Bunu sadece 3 kulvarda yürümek mottosuyla da görmez. 13 yıl şampiyon olamadığı dönemde Türkiye Kupası, Galatasaray’ın hep tutamaçlarından oldu. Fatih Terim’in elinde birçok Türkiye Kupası, bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası kalktı havaya... Nostalji formasıyla çıkılan bu maçta, tur garanti olsa da, formadan Fatih Hoca’ya bir gönderme de oldu dersek çok mu romantize ederiz dün geceyi..." (Hürriyet)

'BU ÇOCUK AVRUPA’DA OYNAMAYI KAFASINA KOYMUŞ'

Osman Şenher: "Galatasaray haftada iki gün oynuyor, hem de zor maçlar oynuyor. Şu Barış Alper’e bakıyorum, hakikaten alev almış. O Juventus maçlarında yaptıkları, Süper Lig maçlarındaki performansı... Dün gece kupa maçı olduğu halde bir futbolcu işini bu kadar mı ciddiye alır? Helal olsun, hem de milyon kere. İlk 10 dakika topu kaptı, rakibini geçti ve penaltı kazandırdı. Topa beyaz noktadan da kendisi vurup fileleri havalandırdı. Bir topu direkten döndü, bir topunda da kaleci yüzde yüzlük golü kurtardı. Demek ki bu çocuk Avrupa’da oynamayı kafasına koymuş. Şu an bir sürü de talipleri var. Hayırlısı olsun, her türlü övgüyü hak ediyor." (Milliyet)

'LIVERPOOL'A MESAJ YOLLADI'

Levent Tüzemen: "Renato, çok temiz bir gol atarken orta sahada özellikle vücut çalımları, mücadelesi ve hücumlara sık katılması ile ileriye dönük umut saçtı. Asprilla hızlı ve çabuk olmasına rağmen güçlenmesi gerektiğini bizlere gösterdi. Geceye damgasını Barış Alper vurdu. Juventus'u darmadağın eden Barış, hızını alamamış olacak ki 45 dakika sahne aldığı Alanya'da neler yaptı neler... Penaltı yaptırdı, golünü attı, Renato'ya gol pası verdi, sahada basmadık yer bırakmadı. Mücadelesi ile, körük gibi ciğerleri sayesinde attığı deparlarla adeta Liverpool'a "Beni bekleyin" mesajı yolladı." (Sabah)

'RÜZGAR GALATASARAY’IN ARKASINDAN ESMEYİ SÜRDÜRÜYOR'

Serkan Akcan: "Rüzgar Galatasaray’ın arkasından esmeyi sürdürüyor. Lakin hafta sonu Beşiktaş deplasmanı, peşinden Liverpool maçları Okan Buruk ve futbolcularını bekliyor. Okan hoca o yüzden kadrosunu ekonomi modunda kullanmayı tercih ediyor. Sane’den müthiş bir oyun kuruculuk dersi izledik. Leroy Sane aslında bu olduğu için Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’nın vazgeçilmezi olmuştu. Galatasaray’daki rolü tam olarak bu değildi ama sanırım bundan sonra Okan Buruk’un Sane’den beklentileri değişti. 3 gün önce Ali Sami Yen’de Alanyaspor’a karşı attığı müthiş deparla herkesi hayrete düşüren Barış Alper Yılmaz, bu kez kupada santrfor rolündeydi. Yine çok güçlüydü, fiziğiyle rakiplerine üstünlük sağladı. Henüz ilk yarıda 1 gol 1 asistle oyunun senaryosunu yazanların başındaydı." (Fanatik)