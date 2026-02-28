Alanyaspor'u 3 golle devirdi... Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi hata yapmadı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Sacha Boey, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 49. dakikada Alanyaspor'dan Steve Mounie, skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 58. dakikasında Galatasaray, Lucas Torreira'nın attığı golle yeniden öne geçti.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Victor Osimhen, Galatasaray adına farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Galatasaray, 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 3-1 Alanyaspor

92' Galatasaray'da Wilfried Singo sarı kart gördü.

90' Asprila'nın sağ kanata pası sonrası Sane çalımlarla kaleye yaklaşarak şut denedi ancak şut kalenin üstünden auta gitti.

88' Hagi sağ kanatta çalımdan sonra yerde kaldı Ali Şansalan faulu işaret etti. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

87' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği birden; Osimhen yerini Icardi'ye ve Sara yerini Asprilla'ya bıraktı.

83' GOL | Kaleci Victor'un pas hatasında top Osimhen'in önünde kaldı, Osimhen bir düzgün vuruşla golü buldu.

82' Alanyaspor'da üç oyuncu değişikliği birden; Makouta yerini Enes Keskin'e, Lima yerini Fatih Aksoy'a ve Mounie yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

81' KAÇTI! Osimhen'in aşırtma denemesini kaleci Victor çıkardı.

79' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği birden; Torreira yerini İlkay Gündoğan'a ve Noa Lang yerini Jakobs'a bıraktı.

78' Eren Elmalı’nın sol kanatta yerden çevirdiği topu, ceza sahasında Boey, arkadaşı Sara’ya bıraktı. Sara’nın şutu üstten auta çıktı.

73' Galatasaray'da Noa Lang yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

72' Alanyaspor'da Makouta hakeme kontrolsüz itirazdan dolayı sarı kart gördü.

72' Alanyaspor'da Jo yerini İbrahim Kaya'ya bıraktı.

69' Osimhen ve Lang hava topunda çarpışarak yerde kaldı hakem oyunu durdu sağlık ekibi sahaya girdi.

65' Galatasaray'da Barış Alper, yerini Lemina'ya bıraktı.

62' KAÇTI! Mounie ceza sahası dışından ayak içiyle köşeyi düşündü ama top direğin dibinden dışarı çıktı.

58' GOL | Ceza sahasına indirilen topta Osimhen röveşata denedi ancak topa tam vuramadı ve top ceza sahası içerisine düştü. Topu önünde bulan Torreira ağları havalandırmayı başardı.

56' KAÇTI! Serbest vuruşta kafalardan seken top Barış Alper'in önünde kaldı Barış'ın şutu auta gitti.

55' Alanyaspor'da Aliti, Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

53' Ceza sahası içerisinde Alanyasporlu savunmacı topa müdahile etmeye çalışırken arkadan Osimhen ayak koydu hakem Ali Şansalan faulü Osimhen'in yaptığını söyledi.

49' GOL | Hadergjonaj'ın sağ kanattan açtığı ortaya Mounie kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

46' Alanyaspor ikinci yarıya hızlı başladı. Sağ kanattan gelen ortaya Mounie kafa vuruşu yaptı top az farkla auta çıktı.

45' GOL | Galatasaray, Alanyaspor ceza yayında yaptığı paslarla savunmada bulduğu boşlukta Boey ceza sahası içinde sol ayağıyla şık bir vuruşla uzatmalarda öne geçmeyi başardı.

43' Barış Alper'in sol taraftan açtığı ortaya Osimhen'den önce Alanyaspor savunması müdahile ederek topla buluşmasını engelledi.

39' KAÇTI! Alanyaspor'da Jo yarı sahadan inanılmaz bir şut çıkardı top üst direkten döndü!

36' Lang'ın ceza sahasının dışından çektiği şuta savunma müdahile etti ama top Sara'nın önüne düştü. Sara önünü boş görünce şut denedi ancak kaleyi bulamadı.

32' Bu sefer sol kanattan Eren Elmalı bindirdi savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray üst üste korner kazanıyor.

30' KAÇTI! Barış Alper sol kanattan geldi, ortaya çevirdiği topta kaleciye çarpan top önce direğe sonra da kornere gitti.

27' Alanyaspor'da Lima topsuz alanda yaptığı faul için sarı kart gördü.

23' GOL İPTAL | Galatasaray'ın Sacha Boey ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

22' GOL | Galatasaray kalabalık Alanyaspor savunması arasında paslaşmalar sonrası Sacha Boey'le golü buldu.

13' Sol kanattan açılan ortaya Mounie'den rövanşta denemesi Uğurcan için rahat bir top oldu.

12' Barış Alper'in ceza sahasına indirdiği topa kaleci Victor açılarak Osimhen'den önce müdahale etti.

10' Meschack ceza sahası dışından şut çekti ancak zayıf ve etkisiz kalan şut Uğurcan'ın kucağına gitti.

8' KAÇTI! Ruan'ın ceza sahasına soktuğu topa Jo şut denedi ama top yan ağlarda kaldı.

5' KAÇTI! Barış Alper zor pozisyonda topu yakalayarak içeri çevirdi Torreira topu Osimhen'e verdi. Osimhen topukla vurdu ancak kaleci buna hazırlıklıydı.

4' Galatasaray sağ kanattan Boey ve Sane iş birliğiyle orta denemesi yaptı ancak top Alanyasporlu futbolcuların araya girmesiyle taca çıktı.

2' Maçın ilk atağı Alanyaspor'dan geldi. Sol kanattan içeriye çevrilen ortaya Galatasaray stoperleri araya girerek topu kaptı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.