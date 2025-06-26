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Alanyaspor, İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor, İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

26.06.2025 18:54:00
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AA
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Alanyaspor, İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Bandırmaspor'dan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, Süper Lig'de yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor takımından 24 yaşındaki sol kanat İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, transfer çalışmaları kapsamında ilk transfer olarak Bandırmaspor'dan İbrahim Kaya'yı kadrolarına kattıklarını söyledi.

Kaya'nın 1. ligde çok iyi bir sezon geçirdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Kulübüne de çok katkı sağladı. İnşallah daha fazlasını Alanyaspor'a sağlayacaktır. Biz buna inanıyoruz. İnşallah burada, Süper Lig'de daha da üzerine koyarak devam edecektir. Hem İbrahim'e hem de Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İbrahim Kaya ise, Alanyaspor'a geldiği için büyük bir sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti.

Alanyaspor'da mücadele etmenin kendisi için onur olduğunu belirten Kaya, "Bandırmaspor'dan geldim, geçen sezon orada final kaybettik. Oradaki bütün personele, başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi burada yeni bir sayfa açıyorum. Süper Lig'deyiz, inşallah hayallerimi bu camiada gerçekleştireceğim. Bu forma için mücadele edeceğim" dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı sözleşme imzalandı.

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