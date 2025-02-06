Alanyaspor, kupada 4 golle kazandı!

Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Alanyaspor, kupada 4 golle kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 20:31

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Alanyaspor, sahasında 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi Alanyaspor, 4-1''lik skorla kazandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Arda Usluoğlu, 24. dakikada kendi kalesine Anıl Yiğit Çınar, 26. dakikada Bera Çeken ve 67. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü 40. dakikada penaltıdan Barış Kalaycı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, kupada 3 puana yükseldi. Fatih Karagümrük de 3 puanda kaldı.

Kupanın bir sonraki maç haftasında Alanyaspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Akdeniz ekibi ligde ise hafta sonunda sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise kupada bir sonraki maçında İskenderunspor'u ağırlayacak. İstanbul ekibi ligde hafta sonunda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Alanyaspor #Fatih Karagümrük #ziraat türkiye kupası

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