Alanyaspor'a kötü haber: Fenerbahçe maçında yok!

Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Alanyaspor'a kötü haber: Fenerbahçe maçında yok!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:43

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Göztepe ve Alanyaspor karşı karşıya geldi. 

Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, penaltıya sebebiyet veren müdahalesi sebebiyle 79. dakikada sarı kart gördü. 

Tecrübeli eldiven, gördüğü bu sarı kart sebebiyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü.


Etiketler: #ertuğrul taşkıran #Alanyaspor #fenerbahçe

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