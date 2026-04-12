Alanyaspor’la deplasmanda berabere kalıp zirve yarışında yara aldı: Trabzonspor’a celme

Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı... BordoMavililer, Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1’lik skorla ayrılınca kritik 2 puan kaybetti.

Fırtına’nın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzon’da sarı kart gören Folcarelli cezalı duruma düştü, haftaya Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Karadeniz ekibi 58. dakikada Pina’nın ortasında Ozan Tufan’ın kafa vuruşuyla golü bulup 1-0 öne geçti.

PENALTI TARTIŞMASI

- 61. dakikada Alanyalı Güven Yalçın ile Nwaiwu’nun Trabzonspor ceza sahasının sol çaprazındaki ikili mücadelesi maçın kırılma anı oldu. Akdeniz ekibi, Trabzonsporlu oyuncunun topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen devam ettirdi, bir süre VAR’ı dinledikten sonra pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi. Güven 67. dakikada penaltıyı gole çevirip maça denge getirdi: 1-1