Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da tek eksik!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:35

Güncelleme: 06.03.2025 - 16:35

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

Bu maç için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sakatılığı bulunan Ismail Jakobs kadroya dahil edilmedi. Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Hazırlıklarını İstanbul'daki Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, kamp için Antalya'ya gidecek.

Sarı-kırmızılılar burada 3 günlük kampa girecek. Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı maç 9 Mart Pazar günü oynanacak ve 20.30'da başlayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:



