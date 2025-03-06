Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da tek eksik!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs kadroda yer almazken Alvaro Morata kadroya dahil edildi.

Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da tek eksik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:35

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

Bu maç için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sakatılığı bulunan Ismail Jakobs kadroya dahil edilmedi. Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Hazırlıklarını İstanbul'daki Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, kamp için Antalya'ya gidecek.

Sarı-kırmızılılar burada 3 günlük kampa girecek. Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı maç 9 Mart Pazar günü oynanacak ve 20.30'da başlayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde: 



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