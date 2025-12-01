Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alanyaspor, Samsunspor deplasmanında puanı uzatmalarda kurtardı!

1.12.2025 22:19:00
Samsunspor, Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Samsunspor'u öne geçiren golü 15. dakikada Anthony Musaba kaydetti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 90+1. dakikada Güven Yalçın attı.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Samsunspor'da Joe Mondes, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Alanyaspor ile karşılaştığı 5. lig maçında da kazanamayan Samsunspor, puanını 25 yaptı. Karadeniz ekibi, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini ise 14 maça çıkardı.

Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor ise puanını 16'ya çıkardı ancak Karadeniz ekibiyle oynadığı 5. lig maçında da yenilmedi.

Samsunspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

