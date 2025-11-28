Samsunspor, Avrupa'da namağlup devam ediyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025 00:55:00
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaştı.

İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Mücadelenin 6. dakikasında David Ingvarsson, Breidablik'i 1-0 öne geçiren golü attı. 20. dakikada ise Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı. 

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sona ererken Samsunspor'da  Marius Mouandilmadji rakip ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi. 

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise İzlanda ekibinde Kristofer Ingi Kristinsson, skoru 2-2'ye getiren golü attı. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde ilk puan kaybını yaşayan Samsunspor, 10 puanla liderliğini sürdürdü. 2 puana ulaşan Breidablik ise 32. sırada konumlandı. 

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, AEK'i konuk edecek. Breidablik ise Shamrock'u ağırlayacak.

