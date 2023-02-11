Alanyaspor, takım otobüslerini deprem bölgesine gönderdi
Alanyaspor, depremlerden etkilenenler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı takım otobüslerini deprem bölgesine yolladı.
Corendon Alanyaspor, depremlerden etkilenenler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı takım otobüslerini deprem bölgesine gönderdi.
Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek amacıyla depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini taşıyan takım otobüsleri depremin yaşandığı Kahramanmaraş'a hareket etti.
Futbolcular ve kulüp personellerinin katkı sağladığı, içerisinde gıda ürünleri, kışlık giyim, medikal malzemeler, ısınma araçları ve çadır başta olmak üzere çok sayıda yardım malzemesi bulunan koliler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.
Otobüsler, Alanya'da konaklayacak depremzedeleri de ilçeye getirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- Can kaybında büyük artış
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Borsa tartışması: Nebati 'Erdoğan’a söyleyememiş'
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!