Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli: Oyunumuzdan geri adım atmayı planlamıyoruz

05 Aralık 2022 Pazartesi, 18:26

Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalara devam eden Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lig arasını değerlendiren Farioli, “Bu alıştığımız tarzda bir ara değildi. Oyuncularımız izinde kafalarını toparladılar ve dinlenerek geldiler. Tekrar çalışmaya başladık. Tempomuzu artırarak ilerliyoruz. Hem fiziksel hem de mental olarak oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. İyi ve önemli hazırlık maçlarımız var. Bu hazırlık maçlarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

"GERİ ADIM YOK"

Takımın kırılgan bir oyun anlayışı olduğu ve bunun eleştiri konusu olduğu yönünde sorulan bir soru üzerine Farioli, “Kesinlikle bu oyun anlayışında geri adım atmayı planlamıyoruz. Çünkü biz bu anlayışa güveniyoruz. İstatistiklere bakıldığında ligde en çok gol şansı bulan ikinci takımız. Özellikle top kazanma, topa sahip olma ve pozisyon bulma gibi istatistiklerde en önlerde yer alıyoruz. Kırılgan kelimesine çok katılmıyorum. İstatistikler bize bunu söylemiyor. Özellikle sert ve tempolu oyun anlamında Başakşehir’in arkasından ligde 2'nci sırada yer alıyoruz. O yüzden sözlerimizi biraz daha dikkatli seçmemiz gerekiyor. Dediğim gibi biz geri adım atmayacağız. Eleştiriler olabilir. Çok umursamamaya çalışıyorum. Oyuncularımız ve bizler inanıyoruz. Tabi ki eleştiriler olabilir. Biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NDA İSPANYA"

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili görüşleri sorulan Farioli şöyle konuştu:

“Türkiye ve İtalya, Dünya Kupası'nda olmadığı için gerçekten çok üzgünüm. İki takım da Dünya Kupası'nda yer alsaydı, benim de duygusal anlamda destekleyebileceğim iki takımım olurdu. Belki de bazı şeyleri gözden geçirmeleri için bir fırsat bu iki ülkenin. Oyun anlamı ve sistem olarak bir şeyleri gözden geçirmeleri gerekiyor. Özel olarak takip ettiğim bir takım yok. Daha çok bir hoca olarak maçları dikkatli bir şekilde, analiz ederek izlemeye çalışıyorum. Bir takım söylemem gerekirse İspanya diyebilirim. Çünkü oyun anlayışı olarak onları çok beğeniyorum.”