Ümraniyespor'da Nika Gagnidze ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, Gürcü futbolcu Nika Gagnidze ile yollarını ayırdı.
HangiKredi Ümraniyespor'da Gürcü futbolcu Nika Gagnidze ile yollar ayrıldı.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nika Gagnidze ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Nika Gagnidze, Ümraniyespor forması altında Spor Toto Süper Lig'de sadece iki maçta, sonradan oyuna dahil olarak görev yaptı.
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