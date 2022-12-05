Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer çalışmalarına erken başlangıç
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, transfere ilişkin çalışmalarına erkenden başladı.
Trabzonspor'da ocak ayı için bir transfer gündemi bulunmuyor. İddiaya göre, son dönemde adları bordo-mavililerle anılan Daniil Utkin ve Adrian Sut gibi oyuncular için planlama sezon sonu için geçerli.
Daniil Utkin ve Adrian Sut'un sürekli gündemde olmasının birinci nedeni olarak Marek Hamsik'in sezon sonunda futbolu bırakması gösteriliyor.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Abdullah Avcı bu sebeple transferi gelecek sezona uygun olarak planlıyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI ERKEN BAŞLADI
Geçen sezon gelen şampiyonluğun transferlerin erken kampa katılması olduğunu sürekli olarak tekrarlayan Abdullah Avcı, bu sezondaki kötü performansın nedenini de yeni transferlerin takıma geç katılmalarına bağladı.
Avcı'nın "Gelecek sezon tüm transferler erkenden bitsin ve kampta olsun" dediği ve çalışmalara erken başladığı kaydedildi.
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