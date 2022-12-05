Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer çalışmalarına erken başlangıç

05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:39

Trabzonspor'da ocak ayı için bir transfer gündemi bulunmuyor. İddiaya göre, son dönemde adları bordo-mavililerle anılan Daniil Utkin ve Adrian Sut gibi oyuncular için planlama sezon sonu için geçerli.

Daniil Utkin ve Adrian Sut'un sürekli gündemde olmasının birinci nedeni olarak Marek Hamsik'in sezon sonunda futbolu bırakması gösteriliyor.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Abdullah Avcı bu sebeple transferi gelecek sezona uygun olarak planlıyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI ERKEN BAŞLADI

Geçen sezon gelen şampiyonluğun transferlerin erken kampa katılması olduğunu sürekli olarak tekrarlayan Abdullah Avcı, bu sezondaki kötü performansın nedenini de yeni transferlerin takıma geç katılmalarına bağladı.

Avcı'nın "Gelecek sezon tüm transferler erkenden bitsin ve kampta olsun" dediği ve çalışmalara erken başladığı kaydedildi.