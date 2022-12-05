Seferihisar'da spor salonu çağrısı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Basketköy Seferihisar Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Taşar ve yurttaşlar bölgeye spor salonu yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 13:02
Seferihisar'da spor salonu çağrısı
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Basketköy Seferihisar Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Taşar, İzmir'in Seferihisar ilçesine yeni spor alanları kazandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Bölge halkı ile bir araya gelen Taşar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Seferihisar'a en az 3 spor salonu yapılması gerektiğini söyledi.

Taşar, "Seferihisar'da bir tane bile spor salonu olmaması bu şehrin bir ayıbıdır" ifadelerini kullandı.

Taşar, yetkililerin ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini belirtti.


Basketköy Seferihisar Spor Kulübü Oğuzhan Taşar Spor Salonu

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