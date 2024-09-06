Alanyaspor, Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı
Corendon Alanyaspor, Güney Koreli santrfor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Corendon Alanyaspor, 32 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Ui-jo Hwang ile sözleşme imzaladı.
Corendon Alanyaspor, önceki sezon ara transfer döneminde İngiltere'de Nottingham Forest takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor Hwang ile anlaştığını bildirdi.
Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize yeniden 'hoş geldin' Hwang."
Geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak kariyerini sürdüren oyuncu, 8 maça çıkıp 1 gol atmıştı.
Spor Haberleri
- Bernardo Silva: Maç takvimi çılgınca!
- Alanyaspor, Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı
- Furkan Onur Akyüz, Karagümrük'e transfer oldu
- TFF Tahkim Kurulu cezada indirime gitti...
- Galatasaray'dan Osimhen maskesi satışa çıktı!
- Kevin De Bruyne'den UEFA ve FIFA'ya tepki!
- Toprak Razgatlıoğlu, antrenmanda kaza yaptı
- Erzurum FK, Kağan Moradaoğlu'yu transfer etti!
- Steven Bergwijn: Koeman için oynamam!
- Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Polatlar' davasında ara karar açıklandı
- İktidara yakın şirketten çarpıcı anket
- İlber Ortaylı'dan korkutan haber!
- SONAR'ın son seçim anketi açıklandı
- Emri vereni sorgulayacak cesaretiniz var mı?
- Naci Görür'den o bölgeye kritik deprem uyarısı
- Emekli maaş zammında yeni senaryo
- San Marino'dan tarihi galibiyet!
- Kredi kartı 'limitlerine' ayar geliyor
- İtalya basınından flaş Victor Osimhen iddiası!