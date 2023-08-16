Alanyaspor'da iki isimle yollar ayrıldı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, futbolcularından Ahmet Ildız ve Emircan Altıntaş'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, futbolcularından Ahmet Ildız ve Emircan Altıntaş'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev alan Ahmet Ildız ve sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcularımız Ahmed Ildız ve Emircan Altıntaş'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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