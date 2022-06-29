Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl ve Efecan Karaca açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'dan, transfer dedikoduları çıkan Tayfur Bingöl ve Efecan Karaca için açıklama geldi.
Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren hem takım kaptanı Efecan Karaca hem de Tayfur Bingöl ile ilgili transfer dedikoduları devam ederken kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.
Alanyaspor kulübüne her iki futbolcu içinde resmi bir teklif gelmediği açıklandı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Bize gelen resmi bir teklif yok' dedi. Efecan Karaca'ya Galatasaray'ın ve Tayfur Bingöl'e de Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edilmişti.
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