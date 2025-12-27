Alanyasporlu Mounie asist yaptı, Benin kazandı!

Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nun 2. maçında Benin ile Botsvana karşılaştı.

Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanan maçı Benin 1-0 kazandı.

Benin'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Yohan Roche kaydetti.

Alanyaspor'da forma giyen Steve Mounie, maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken takımına 3 puanı götüren golde asisti yapan isim oldu.

Öte yandan Süper Lig'de Göztepe formasıyla mücadele eden Junior Olaitan da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve Benin adına 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benin, D Grubu'ndaki puanını 2. maçlar sonunda 3'e yükseltti. Botsvana ise 0 puanda kaldı.

Grubun 3. ve son maçında Benin, Senegal ile karşılaşacak. Botsvana ise Demokratik Kongo ile mücadele edecek.