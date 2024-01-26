Alassane Ndao, Konyaspor'da

Yayınlanma: 26.01.2024 - 22:41

Güncelleme: 26.01.2024 - 22:41

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor'dan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre TÜMOSAN Konyaspor, 27 yaşındaki kanat oyuncusu ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbulspor forması ile bu sezon 21 maçta 1 gol atan Ndao, yeşil-beyazlı ekipte 18 numaralı formayı giyecek.