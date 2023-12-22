ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:48
ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak.

ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, saat 22.15'te başlayacak.

ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, oynadığı son karşılaşmada Litvanya'nın Zalgiris ekibini 80-78 mağlup etmişti.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 9. basamakta yer alıyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 17. basamakta bulunuyor.


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