ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:15'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak.
ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, saat 22.15'te başlayacak.
ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, oynadığı son karşılaşmada Litvanya'nın Zalgiris ekibini 80-78 mağlup etmişti.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 9. basamakta yer alıyor.
Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 17. basamakta bulunuyor.
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