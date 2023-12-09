Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında mağlup!

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanından mağlup olarak ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 08:55
Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında mağlup!
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Barcelona deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, salondan 89-81 mağlubiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague'de çift maç haftasını İspanya'da geçiren Fenerbahçe, Baskonia'ya 80-79 mağlup olduğu maçın ardından haftayı iki mağlubiyetle tamamladı.

Barcelona bu mücadelenin ardından 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona'da 21 sayı kaydeden Hernangomez oldu.

SALON: Palau Blaugrana

HAKEMLER: Damir Javor, Milivoje Jovcic, Arturas Sukys

BARCELONA: Vesely 12, Kalinic 7, Da Silva, Satoransky 12, Brizuela, Hernangomez 21, Laprovittola 15, Abrines 3, Parker 8, Jokubaitis 3, Parra 8

FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Wilbekin 10, Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 18, Tarık Biberovic 3, Pierre 5, Guduric 4, Dorsey 13, Calathes, Madar 6, Sestina

1. PERİYOT: 16-19

DEVRE: 38-50

3. PERİYOT: 63-64


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