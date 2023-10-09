Albert Riera, Fransa yolcusu!

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux, Teknik Direktör Albert Riera ile anlaştı. Fransız ekibi görevini sürdüren İspanyol teknik adam Celje ile yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:41
Albert Riera, Fransa yolcusu!
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Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux, takımı Albert Riera'ya emanet etmek istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız ekibi, 41 yaşındaki teknik adamla yaptığı görüşmelerde 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Ancak İspanyol teknik adamın Celje ile sözleşmesi devam ediyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bordeaux, bu nedenle Celje'yi Riera konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Albert Riera, futbolculuk kariyerinde de 2003-2005 yılları arasında Bordeaux forması giymişti.

KARİYERİNE GALATASARAY'DA BAŞLADI

Teknik direktörlük kariyerine Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak başlayan Riera, daha sonra Olimpija Ljubljana'yı çalıştırmış ve iki kupa sevinci yaşamıştı. Riera, temmuz ayında ise Slovenya ekiplerinden NK Celje'nin başına geçmişti.

Bordeaux, Fransa Ligue 2'de 10 maç sonunda 13. sırada yer alıyor.


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